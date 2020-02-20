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Шахтер - Бенфика: прогноз букмекеров на матч 20 февраля

четверг, 20 февраля 2020, 08:00
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20 февраля в Харькове состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать португальскую "Бенфику". Онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Бенфика" будет доступна на "Апострофе".

Игра начнется в 19:55 и пройдет на стадионе "Металлист".

По мнению западных букмекеров, донецкий клуб является фаворитом первого противостояния с "Бенфикой". На победу чемпиона Украины предлагается коэффициент 2,45, в то время как триумф португальского гранда оценивается котировкой 3,00. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 3,5.

"Шахтер" и "Бенфика" ранее встречались лишь в сезоне-2007/08. Тогда команды попали в одну группу в Лиге чемпионов. Украинцы победили в Португалии со счетом 1:0, а затем "Бенфика" взяла реванш в гостях - 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший форвард сборной Украины отметился грязным поступком во время матча.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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