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Уайлдер и Фьюри устроили яркое шоу на дуэли взглядов: видео

четверг, 20 февраля 2020, 10:42
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В среду, 19 февраля, в Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов с участием американского чемпиона Деонтея Уайлдера и британца Тайсона Фьюри перед их реваншем. Смотреть бой Уайлдер - Фьюри онлайн на "Апострофе".

Во время мероприятия боксеры начали друг друга оскорблять, после чего их словесная перепалка едва не переросла в драку. Спортсмены начали толкаться, из-за чего в конфликт пришлось вмешаться охранникам, чтобы его погасить.

На кону в бою между Уайлдером и Фьюри будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит американцу, и пояс The Ring, являющийся вакантным.

Это будет второй бой между боксерами. В первом поединке между ними, который состоялся 1 декабря 2018 года, была зафиксирована ничья. По ходу боя британец дважды оказывался в нокдауне.

За свою карьеру 34-летний Уайлдер провел 43 поединка на профессиональном ринге и одержал 42 победы (41 - нокаутом) при одной ничьей. 31-летний Фьюри выйдет в ринг в 31-й раз. На его счету 29 побед (20 нокаутов) и одна ничья.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Цыганский король" рассказал о необычном способе подготовки к чемпионскому бою.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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