Беринчик - Сармиенто: полное видео боя

Украинский боксер Денис Беринчик победил аргентинца Эктора Сармиенто в битве за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO International. Поединок состоялся в Броварах.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей с разгромным счетом: 117−111, 117−112, 118−110.

Таким образом, Беринчик в третий раз успешно защитил чемпионский пояс по версии WBO International, который он завоевал в декабре 2018 года.

За свою карьеру 31-летний украинец провел 13 боев на профессиональном ринге и одержал 13 побед (7 - нокаутом). Сармиенто потерпел второе поражение в карьере в 23 боях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал необычным выходом в ринг.