Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта

В воскресенье, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, состоится мужская гонка с массовым стартом.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта из Антхольца.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины право выступать в мужском масс-старте завоевал лишь один биатлонист - лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный. Это будет последняя гонка чемпионата мира.

После десяти гонок на чемпионате мира сборная Украины выиграла лишь одну медаль - женская сборная стала третьей в эстафете.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины неудачно провела эстафету на чемпионате мира по биатлону.