Где смотреть мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В воскресенье, 23 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская гонка с массовым стартом.

На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского масс-старта в Антхольце.

Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".

От Украины право выступать в мужском масс-старте завоевал лишь один биатлонист - лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный. Это будет последняя гонка чемпионата мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону.