Где смотреть мужской масс-старт чемпионата мира по биатлону в Антхольце: расписание трансляций

В воскресенье, 23 февраля, в итальянском Антхольце, где проходит чемпионат мира по биатлону сезона-2019/2020, состоится мужская гонка с массовым стартом.
На "Апострофе" будет доступна онлайн видеотрансляция мужского масс-старта в Антхольце.
Начало гонки - в 16:00 по киевскому времени.
В прямом эфире в Украине гонку из Италии покажет телеканал "UA: Перший". Также трансляция будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1" и российском "Первом канале".
От Украины право выступать в мужском масс-старте завоевал лишь один биатлонист - лидер нашей сборной Дмитрий Пидручный. Это будет последняя гонка чемпионата мира.
Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины неудачно провела эстафету на ЧМ по биатлону.