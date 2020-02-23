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Карпаты - Днепр-1 - 0:0 онлайн видео трансляция матча

воскресенье, 23 февраля 2020, 13:50
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В матче 19-го тура чемпионата Украины играют "Карпаты" и "Днепр-1". Встреча проходит во Львове на стадионе "Украина".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Карпаты" - "Днепр-1".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

19-й тур

КАРПАТЫ - ДНЕПР-1 - 0:0 *идет 1-й тайм

Карпаты: Кудрик, Халль, Дубинчак, Гиоргадзе, Мартинс, Назарина, Клец, Притула, Пасич, Лях, Диэйе.

Днепр-1: Юрчук, Полевой, Гуйе, Адамюк, Логинов, Батагов, Кравченко, Ди Франко, Коркишко, Булеца, Супряга.

Фаворитом матча является "Днепр-1". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья оценивается котировкой 3,30. На выигрыш "Карпат" установлен коэффициент 4,00.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Днепр-1" занимает 8-е место. В активе команды 18 очков. "Карпаты" находятся на последней, 12-й позиции. Львовяне набрали 11 очков. В матче первого круга "Днепр-1" обыграл "Карпаты" со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" в сумасшедшей концовке вырвало победу в первом матче в 2020 году.

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