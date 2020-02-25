Наполи - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 25 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу испанского клуба предлагается коэффициент 2,15. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 3,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В предыдущем раунде турнира "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Барселона" заняла первое место в квартете с немецкой "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла ПСЖ.