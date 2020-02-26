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Предал сборную перед чемпионатом в Москве: в СМИ раскритиковали назначение Симчука в "Сокол"

среда, 26 февраля 2020, 13:20
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Пользователи соцсетей раскритиковали назначение директором детско-юношеской школы "Сокол" в Киеве Константина Симчука - мастера спорта и бывшего вратаря национальной сборной Украины по хоккею.

Об этом пишут "Экономические новости".

Так, эксперты считают, что молодых спортсменов должен обучать человек с "высокими моральными устоями, а Симчук из-за денег предал национальную сборную" перед чемпионатом мира в Москве.

"В нашей стране дела, в том числе хоккейные, должны доверяться патриотам, а не людям, меряющим патриотизм денежными знаками. Константин Симчук оказался еще тем пронырой. Он уже директор детско-юношеской школы "Сокол". Как человек без моральных устоев, может находиться в этой должности? Может, нам ответит мэр города Киева Виталий Кличко, в подчинении которого ДЮСШ "Сокол"?" – сказано в материале.

В статье есть ссылка на материал СМИ от 2007 года – "Что такое патриотизм и с чем его едят". В нем речь о чемпионате мира по хоккею, который проходил в Москве. Тогда за неделю до начала чемпионата без объяснения причин тренировочный лагерь в Киеве покинули восемь основных кандидатов национальной сборной во главе с вратарем Константином Симчуком. По одной из версий, причиной такого поступка стало давление на украинских спортсменов со стороны Москвы, а главное – страх игроков потерять прибыльные контракты с российскими клубами.

"На них вышли (начали звонить) агенты хоккеистов. В свою очередь, на них руководители российских клубов, где выступали игроки национальной сборной, с требованием не участвовать в играх сборной Украины на чемпионате. Были слухи, что к этому приложил руку тогдашний министр спорта России господин Фетисов. Сборная Украины в 2007 г. попала в группу вместе со сборными России, Финляндии и Дании. Такое было бы немыслимо в Канаде, Швеции или в той же Латвии. А у нас как бы можно понять: ребята зарабатывают деньги в российских клубах и с ними могут не подписать новый контракт", – рассказывает издание "Голос.юа".

После отказа ключевых кандидатов принимать участие в чемпионате мира, национальная сборная Украины оказалась на гране вылета из элитного дивизиона задолго до самих матчей. В итоге, вместо опытных игроков, честь страны пришлось отстаивать молодым вратарям Александру Федорову и Вадиму Селиверстову, которые прежде не выступали на таком высоком уровне.

"После потери основного вратаря сборной Игоря Карпенко во время чемпионата (получил травму в первом матче с финнами и не смог продолжить выступление) молодым вратарям Саше Федорову и Вадиму Селиверстову, не имеющим опыта выступления на таком высоком уровне, было крайне сложно. Вот где был необходим опыт и мастерство Константина Симчука. Но нет – честь страны не про него", – сказано в статье.

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