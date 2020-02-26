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Реал - Манчестер Сити: стартовые составы

среда, 26 февраля 2020, 21:11
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Стали известны стартовые составы испанского "Реала" и английского "Манчестер Сити" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 26 февраля. Смотреть онлайн Реал - Манчестер Сити.

Начало встречи в 22:00.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Винисиус, Бензема.

Запасные: Ареола, Марсело, Милитао, Кроос, Васкес, Бэйл, Йович.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Марез, Б. Силва, Жезус.

Запасные: Браво, Канселу, Фоден, Фернандиньо, Д. Силва, Стерлинг, Агуэро.

Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниєле Орсато. В качестве его ассистентов выступят Лоренцо Манганелли и Аллесандро Джаллатини. Резервный судья - Даниєле Довери.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" не смог обыграть аутсайдера чемпионата Испании.

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