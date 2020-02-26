В Китае отменили очередной крупный спортивный турнир из-за коронавируса

В Китае из-за распространения коронавируса COVID-19 отменили этап Мирового тура по пляжному волейболу, который должен был состояться с 29 апреля по 3 мая.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола.

В федерации пытались перенести данный этап в другую страну, но не смогли найти свободную дату.

На данный момент число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек во всем мире. Умерли более 2700 человек. Число выздоровевших превысило 30 тысяч. При этом, есть случаи повторного заражения вирусом у тех, кто уже вылечился.

Ранее сообщалось, что УЕФА не исключает вероятности отмены чемпионата Европы 2020 года из-за угрозы коронавируса.