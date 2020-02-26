Ястремская - Мугуруса: онлайн видео трансляция

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в матче третьего круга хардового турнира в Дозе (Катар) встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи Ястремская - Мугуруса.
Ориентировочное время начала матча - в 21:45.
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.
ТУРНИР В ДОХЕ (КАТАР)
Третий круг, женский одиночный разряд
ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - ГАРБИНЬЕ МУГУРУСА (Испания)
Для теннисисток это будет четвертый очный матч. Две победы в личном противостоянии одержала украинка, в активе испанки один выигрыш.
Ястремская занимает 25-е место в мировом рейтинге, Мугуруса - 16-е.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская уверенно победила одну из лучших теннисисток мира на престижнейшем турнире.