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Ястремская - Мугуруса: онлайн видео трансляция

среда, 26 февраля 2020, 20:38
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В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в матче третьего круга хардового турнира в Дозе (Катар) встретится с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию встречи Ястремская - Мугуруса.

Ориентировочное время начала матча - в 21:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала поединка.

ТУРНИР В ДОХЕ (КАТАР)

Третий круг, женский одиночный разряд

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ (Украина) - ГАРБИНЬЕ МУГУРУСА (Испания)

Для теннисисток это будет четвертый очный матч. Две победы в личном противостоянии одержала украинка, в активе испанки один выигрыш.

Ястремская занимает 25-е место в мировом рейтинге, Мугуруса - 16-е.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ястремская уверенно победила одну из лучших теннисисток мира на престижнейшем турнире.

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