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Реал - Барселона - 2:0 Видеообзор

понедельник, 02 марта 2020, 07:09
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В матче 26-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:0.

Победу "сливочным" принесли голы во втором тайме в исполнении Винисиуса Жуниора и Мариано Диаса.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕО ГОЛОВ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

26-й тур

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА - 2:0

Голы: Винисиус, 71; Мариано, 90+2.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Васкес, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брайтвайт, 70), Месси, Гризманн (Фати, 81).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" в преддверии "класико" предложила выбрать лучший гол в ворота "Реала".

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