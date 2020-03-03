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Где смотреть трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21: расписание трансляций

вторник, 03 марта 2020, 09:45
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Во вторник, 3 марта, состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2020/21. На "Апострофе" будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги наций сезона-2020/21.

Начало жеребьевки в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире жеребьевка группового этапа Лиги наций пройдет на телеканале "Матч ТВ". Также трансляция будет доступна на российском "Матч ТВ".

Как и в первом розыгрыше турнира, команды распределены на четыре лиги. Внутри лиг они были разбиты на корзины согласно выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Украины, выиграв свою группу Лиги B, в новом сезоне будет выступать в дивизионе с сильнейшими командами Европы. Она будет в 3-й корзине во время жеребьевки.

Вот полный состав лиг и корзин.

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Ранее "Апостроф" сообщал, что Евро-2020 под угрозой срыва из-за смертельного коронавируса.

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