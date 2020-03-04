Карпаты - Александрия: онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины

В матче 21-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" сыграют с "Александрией". Встреча состоится во Львове на стадионе "Украина".
Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Карпаты" - "Александрия".
Начало встречи в 19:30.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
21-й тур
КАРПАТЫ - АЛЕКСАНДРИЯ
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Дмитрием Кривушкиным. В качестве его ассистентов выступят Игорь Дебенко и Евгений Данильченко.
В данный момент "Карпаты" занимают последнее, 12-е место, в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Александрия" находится на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что "Динамо" обыграло "Колос" в 21-м туре чемпионата Украины.