Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Нове-Место

6 марта в чешском Нове-Место состоится спринтерская гонка среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского спринта в Нове-Место. Начало гонки в 18:30 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией будет доступен в этой новости за несколько минут до начала гонки.

Первым в составе сборной Украины будет стартовать Дмитрий Пидручный, который получил пятый номер. Также на старт выйдут Артем Прима (15), Сергей Семенов (46), Антон Дудченко (69) и Руслан Ткаленко (103).

В общем зачете среди украинцев лучшие показатели имеет Пидручный, который занимает 20 место.

Напомним, что 5 марта прошел женский спринт. Лучший результат среди украинок показала Валя Семеренко.