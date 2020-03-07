"Барселона" с большим трудом вернула себе лидерство в чемпионате Испании

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей, хотя ближе к успеху были хозяева. Однако два своих момента не реализовал их капитан Лионель Месси.

После перерыва аргентинец имел еще несколько шансов, чтобы огорчить басков, но забить он смог лишь с пенальти, который был назначен главным арбитром после просмотра видеоповтора. Судья углядел игру рукой у игрока "Реала Сосьедад" во время подачи в штрафную. Месси 11-метровый удар реализовал без проблем. Этот гол так и остался единственным во встрече.

Победа позволила "Барселоне" набрать 58 очков и вернуться на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад", имея в активе 43 очка и игру в запасе, находится на 6-й позиции.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

27-й тур

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ СОСЬЕДАД - 1:0

Голы: Месси, 81 (с пенальти).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Брайтвейт (Фирпо, 88), Гризманн (Фати, 85).

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Льоренте (Субельдиа, 71), Ле Норманд, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Порту, Барренечеа (Ойарсабаль, 59), Исак (Виллиан Жозе, 82).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании.