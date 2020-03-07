RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 марта

21:28
Нардеп с подозрением на коронавирус раскрыл результаты своих тестов
20:51
В центре Киева посреди улицы открылся "источник" с кипятком: фото
20:12
Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото) Lime
19:08
Нам не нужно: оккупанты в Крыму испугались перспективы получать воду от Украины
18:40
Тихая смерть: в Украине разработали новое оружие против оккупантов, фото и видео
18:20
Умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки" Lime
18:05
Под Киевом грузовик раздавил авто: много погибших, фото
18:01
Слава из "НеАнгелов" показала 5 стильных образов на 8 Марта: фото Lime
17:46
Позывной "Анаконда": фото и история многодетной матери, ушедшей воевать на Донбасс
17:01
Иногда хочется: Зеленский неожиданно "пошутил" о казнях олигархов
16:55
В Италии у топ-политика обнаружили коронавирус
16:33
В Киеве эвакуировали железнодорожный вокзал: что произошло
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Барселона" с большим трудом вернула себе лидерство в чемпионате Испании

суббота, 07 марта 2020, 21:32
переглянути новину українською

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Первый тайм встречи прошел без забитых мячей, хотя ближе к успеху были хозяева. Однако два своих момента не реализовал их капитан Лионель Месси.

После перерыва аргентинец имел еще несколько шансов, чтобы огорчить басков, но забить он смог лишь с пенальти, который был назначен главным арбитром после просмотра видеоповтора. Судья углядел игру рукой у игрока "Реала Сосьедад" во время подачи в штрафную. Месси 11-метровый удар реализовал без проблем. Этот гол так и остался единственным во встрече.

Победа позволила "Барселоне" набрать 58 очков и вернуться на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал Сосьедад", имея в активе 43 очка и игру в запасе, находится на 6-й позиции.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

27-й тур

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ СОСЬЕДАД - 1:0

Голы: Месси, 81 (с пенальти).

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич (Видаль, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Брайтвейт (Фирпо, 88), Гризманн (Фати, 85).

Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель, Льоренте (Субельдиа, 71), Ле Норманд, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Порту, Барренечеа (Ойарсабаль, 59), Исак (Виллиан Жозе, 82).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" уверенно выиграл супербитву у "Барселоны" в чемпионате Испании.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Барселона - Реал Сосьедад - 1:0 Хроника матча

Александрия - Динамо - 1:3 Хроника матча

Шахтер - Днепр-1 - 4:1 Хроника матча, видео голов

Челси - Ливерпуль - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: