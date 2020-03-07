Десна - Заря: онлайн видео трансляция

В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины встретятся "Десна" и "Заря". Встреча будет проходить в Чернигове на стадионе им. Юрия Гагарина.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Заря".

Начало матча - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

22-й тур

ДЕСНА - ЗАРЯ

После 21 тура луганский коллектив расположился на втором месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 43 очка. У черниговской "Десны" четвертая строчка турнирной таблицы и 39 баллов в активе.

В первом круге луганский коллектив был сильнее "Десны", обыграв соперника со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 20-го тура чемпионата Украины "Ворскла" неожиданно огорчила донецкий "Шахтер".