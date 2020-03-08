Где смотреть онлайн Ювентус - Интер: расписание трансляций

8 марта в матче 26-го тура чемпионата Италии встретятся туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Поединок состоится в Турине на стадионе "Альянц". Онлайн-трансляция матча Ювентус - Интер будет доступна на "Апострофе".

Начало матча - в 21:45.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 3". Также встречу покажет российский канал "Матч ТВ".

В первом круге "Ювентус" на выезде обыграл "Интер" со счетом 2:1.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 60 очков. "Интер" с 54 очками находится на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что в 24-м туре чемпионата Италии "Интер" проиграл "Лацио".