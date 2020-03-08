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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского масс-старта в Нове-Место

воскресенье, 08 марта 2020, 11:26
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В воскресенье, 8 марта, в чешском Нове-Место, который принимает 7-й этап Кубка мира по биатлону, состоится женская гонка с массовым стартом.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женского масс-старта из Нове-Место.

Начало гонки - в 12:45.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала гонки.

От Украины в женском масс-старте выступит лишь одна биатлонистка - Валентина Семеренко. Елена Пидгрушная, которая также получила право выступить в гонке, стартовать не будет. Тренерский штаб сборной решил поберечь спортсменку перед будущими стартами.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохраняет итальянка Доротея Вирер (736 очков). Второе и третье места соответственно занимают шведка Анна Эберг (651) и норвежка Тириль Экхофф (647). Лучшей из украинок является Пидгрушная (253), которая находится на 23-й позиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что мужская сборная Украины сотворила громкую сенсацию на Кубке мира по биатлону.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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