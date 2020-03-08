RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

14:27
Без шансов: момент жуткого ДТП со множеством погибших под Киевом попал на видео
14:26
Пора снимать черное: 5 стильных моделей белой обуви, которая идеально подойдет к джинсам Lime
13:49
Пикантные намеки и интим: как продавцы "мотивируют" мужчин купить цветы к 8 Марта, фото
13:30
Несут плакаты и "хоронят" сексизм: в Киеве устроили несколько акций к 8 марта, фото и видео
12:51
Италия "закрыла" 16 млн людей на карантин из-за коронавируса: что там происходит, фото
12:08
Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки
12:06
Украина получит от США мощные боевые катера: какие задачи они будут выполнять
12:06
Защищают Украину и учат детей: Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 Марта
11:01
Заснеженные склоны и мороз: появилось яркое фото Карпат 8 марта
10:36
Коронавирус атаковал еще одну курортную страну: что известно о состоянии заболевших
10:29
В Днепре срочно прекратил работу аэропорт из-за угрозы взрывов: что происходит, фото
10:09
"Битва" взглядов Эрдогана и Путина попала на фото: в сети ажиотаж
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская биатлонистка попала в топ-10 в гонке на Кубке мира

воскресенье, 08 марта 2020, 14:05
переглянути новину українською

Украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место.

Семеренко преодолела дистанцию в 12,5 километров за 35 минут 15 секунд, допустив три промаха. Валентина была единственной украинкой в гонке, так как капитан команды Елена Пидгрушная получила отдых по решению тренеров.

Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, в первую тройку также вошла немка Франциска Пройс.

Результаты гонки

1. Тирил Экхофф (Норвегия) - 34:00,8 (1)

2. Ханна Эберг (Швеция) - +25,3 (1)

3. Франциска Пройсс (Германия) - +32,4 (1)

4. Жюстин Брезас (Франция) - +41,3 (3)

5. Доротея Вирер (Италия) - +43,2 (3)

...

9. Валя Семеренко (Украина) - +1:14,8 (3)

Ранее сообщалось, что сборная Украины едва не завоевала медаль в женской эстафете в Нове-Место.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Колос - Шахтер: онлайн-трансляция

Барселона - Реал Сосьедад - 1:0 Хроника матча

Александрия - Динамо - 1:3 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: