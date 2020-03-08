Украинская биатлонистка попала в топ-10 в гонке на Кубке мира

Украинка Валентина Семеренко заняла девятое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место.
Семеренко преодолела дистанцию в 12,5 километров за 35 минут 15 секунд, допустив три промаха. Валентина была единственной украинкой в гонке, так как капитан команды Елена Пидгрушная получила отдых по решению тренеров.
Победительницей гонки стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Второе место заняла шведка Ханна Эберг, в первую тройку также вошла немка Франциска Пройс.
Результаты гонки
1. Тирил Экхофф (Норвегия) - 34:00,8 (1)
2. Ханна Эберг (Швеция) - +25,3 (1)
3. Франциска Пройсс (Германия) - +32,4 (1)
4. Жюстин Брезас (Франция) - +41,3 (3)
5. Доротея Вирер (Италия) - +43,2 (3)
...
9. Валя Семеренко (Украина) - +1:14,8 (3)
Ранее сообщалось, что сборная Украины едва не завоевала медаль в женской эстафете в Нове-Место.