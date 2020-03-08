"Ювентус" уверенно обыграл "Интер" в ключевом матче чемпионата Италии: видеообзор

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Интер" со счетом 2:0. Матч проходил без зрителей из-за эпидемии коронавируса в Италии.

"Ювентус" захватил инициативу с первых минут и Ханданович дважды выручил "Интер" после опасных ударов де Лигта и Косты. К середине тайма гостям удалось выровнять игру, но до опасных моментов дело почти не доходило.

В начале второго тайма "Ювентус" открыл счет, ударом с близкого расстояния отличился Рэмзи. Через некоторое время преимущество туринцев увеличил Дибала, который классно обыграл защитника и пробил внешней стороной стопы.

Благодаря победе "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" остался на третьей позиции.

"Ювентус" – "Интер" - 2:0 (0:0)

Голы: Рэмзи (54), Дибала (67)

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Алекс Сандро (Де Шильо, 77), Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Роналду, Игуаин (Бернардески, 80).

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева (Гальярдини, 74), Барелла (Эриксен, 59), Весино, Мартинес, Лукаку (Санчес, 77).

Предупреждения: Шкриньяр (63), Весино (71), Брозович (79), Роналду (87).

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