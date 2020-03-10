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Где смотреть онлайн Валенсия - Аталанта: расписание трансляций

вторник, 10 марта 2020, 07:30
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Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся испанская "Валенсия" и итальянская "Аталанта". Поединок состоится в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Аталанта".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1".

В первом матче 1/8 финала "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.

В предыдущем раунде турнира "Аталанта" стала второй в группе с английским "Манчестер Сити", донецким "Шахтером" и хорватским "Динамо". "Валенсия" заняла первое место в квартете с английским "Челси", нидерландским "Аяксом" и французским "Лиллем".

Ранее сообщалось, что "Аталанта" забила семь голов в матче чемпионата Италии.

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