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Сборная Украины лишилась одного из лидеров из-за коронавируса

вторник, 10 марта 2020, 18:56
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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в товарищеских матчах, которые состоятся в конце марта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Команда №1".

Причиной пропуска матчей является решение руководства "Аталанты" об отказе отпускать футболистов в расположение национальных сборных из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.

Украина встретится с Францией (27 марта, Париж) и Польшей (31 марта, Хожув).

26-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего за национальную команду он провел 27 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет без зрителей из-за коронавируса.

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