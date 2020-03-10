Сборная Украины лишилась одного из лидеров из-за коронавируса

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в товарищеских матчах, которые состоятся в конце марта.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Команда №1".

Причиной пропуска матчей является решение руководства "Аталанты" об отказе отпускать футболистов в расположение национальных сборных из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.

Украина встретится с Францией (27 марта, Париж) и Польшей (31 марта, Хожув).

26-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего за национальную команду он провел 27 матчей и забил пять голов.

Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет без зрителей из-за коронавируса.