Сборная Украины лишилась одного из лидеров из-за коронавируса

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не поможет сборной Украины в товарищеских матчах, которые состоятся в конце марта.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Команда №1".
Причиной пропуска матчей является решение руководства "Аталанты" об отказе отпускать футболистов в расположение национальных сборных из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19.
Украина встретится с Францией (27 марта, Париж) и Польшей (31 марта, Хожув).
26-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего за национальную команду он провел 27 матчей и забил пять голов.
Ранее сообщалось, что матч Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет без зрителей из-за коронавируса.