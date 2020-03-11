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РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Видеообзор

среда, 11 марта 2020, 07:19
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле разгромил английский "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Марселя Забитцера и гол Эмиля Форсберга.

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ВИДЕО ГОЛОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 3:0

Гол: Забитцер, 10; Забитцер, 21; Форсберг, 87.

РБ Лейпциг: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Мукиэле (Адамс, 55), Нкунку (Айдара, 59), Анхелиньо, Забитцер (Форсберг, 87), Лаймер, Шик, Вернер.

Тоттенхэм Хотспур: Льорис, Орье (Уолкотт, 90+1), Алдервейрелд, Танганга, Сессеньон, Уинкс, Дайер, Ло Чельсо (Фернандеш, 80), Алли, Ламела, Лукас.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, в первом матче "РБ Лейпциг" выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" в гостях со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в лондонском дерби "Тоттенхэм Хотспур" потерпел поражение от "Челси".

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