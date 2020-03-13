Как из Голливуда: в Украине работает невероятно красивая девушка-арбитр, фото

Матчи украинской футбольной Премьер-лиги среди юниоров U-19 обслуживает невероятно красивая девушка-арбитр Ирина Рачинская, которая очень похожа на голливудскую актрису Милу Кунис.

Интересно, что только недавно 22-летняя Рачинская закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича с красным дипломом.

Отметим, что 36-летняя Мила Кунис также родилась в Черновцах. В 1991 году семья Кунис эмигрировала в США, когда будущей звезде Голливуда было только 7 лет.

К слову, несмотря на такую схожесть и общие корни, Рачинская не является родственницей Кунис.

Напомним, что звезда боев WWE Никки Белла, настоящее имя Стефани Николь Гарсия, поделилась с фанатами в социальных сетях интимным фото.