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Как из Голливуда: в Украине работает невероятно красивая девушка-арбитр, фото

пятница, 13 марта 2020, 11:24
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Матчи украинской футбольной Премьер-лиги среди юниоров U-19 обслуживает невероятно красивая девушка-арбитр Ирина Рачинская, которая очень похожа на голливудскую актрису Милу Кунис.

Интересно, что только недавно 22-летняя Рачинская закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича с красным дипломом.

Отметим, что 36-летняя Мила Кунис также родилась в Черновцах. В 1991 году семья Кунис эмигрировала в США, когда будущей звезде Голливуда было только 7 лет.

К слову, несмотря на такую схожесть и общие корни, Рачинская не является родственницей Кунис.

Напомним, что звезда боев WWE Никки Белла, настоящее имя Стефани Николь Гарсия, поделилась с фанатами в социальных сетях интимным фото.

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