Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины встретятся луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи - в 14:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Униан".

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему будут ассистировать судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнейко. Резервный арбитр - Максим Козыряцкий.

После 22 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 59 очков. "Заря" идет на третьей позиции, имея в активе 43 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и в обоих матчах победы одержал "Шахтер" - 4:3 и 2:1.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" обыграл "Колос" в чемпионате Украины.