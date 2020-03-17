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Спекуляции контрпродуктивны: МОК прояснил ситуацию с будущим Олимпиады-2020

вторник, 17 марта 2020, 19:09
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Международный олимпийский комитет (МОК) не стал принимать радикальных решений относительно проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония).

Об этом говорится в заявлении организации на ее официальном сайте.

В частности, в сообщении сказано, что на данном этапе времени, когда до старта Олимпиады остается еще четыре месяца, необходимости принимать решение по играм не существует. "Любые спекуляции на эту тему будут контрпродуктивными", - говорится в заявлении.

В то же время в МОК сообщили, что организация ведет работу, чтобы облегчить участь спортсменов перед Олимпиадой в Токио из-за проблем, связанных с эпидемией коронавируса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Японии сделали важное заявление по Олимпиаде-2020.

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