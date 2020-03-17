В УЕФА придумали, как завершить нынешний сезон в связи с переносом Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с переносом Евро-2020 на 2021 год порекомендовал национальным федерациям завершить свои чемпионаты до 30 июня.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, в УЕФА полагают, что все национальные чемпионаты должны быть возобновлены одновременно. Сейчас все европейские лиги приостановлены из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Кроме того, УЕФА надеется завершить до середины лета Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля, но теперь у клубов появилось свободное окно в эти даты.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины перенесен из-за коронавируса.