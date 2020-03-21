Не наступите на те же грабли: украинский спортсмен обратился к соотечественникам из Италии

Украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", призвал украинцев быть более ответственными и придерживаться рекомендаций в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Об этом Плотницкий написал на своей странице в Facebook.

Волейболиста огорчает тот факт, что украинские граждане не придают большого значения смертельной болезни и беспечно относятся к здоровью собственному и окружающих.

"Большинство украинцев к этому вирусу отнеслись недостаточно серьезно. Вы продолжаете гулять в парках с детьми или без них, ездить на работу, создавать огромные очереди в банках и на остановках! Так же было и здесь в Италии первые две недели. Люди не придавали этой болезни никакого значения, все думали, что это очень быстро закончится. Ходили в рестораны и кафе, гуляли в парках или просто по городу, ездили на работу.

Но оказалось так, что этот вирус не быстро закончился, как все думали, а очень быстро распространялся по всей стране из региона в регион. И вот после того как всю страну перекрыли, ввели карантин, не оставалось ни одного региона, где бы ни нашли хоть одного больного. Когда в больницах уже не хватало мест, вот тогда люди поняли, что это реальная опасность для всей страны и начали придерживаться правил карантина. Когда за каких-то 10-14 дней количество больных выросло с сотен до тысяч", - написал спортсмен.

Также Плотницкий посоветовал украинцам придерживаться правил карантина, чтобы избежать повторения ситуации в Италии, где каждый день умирают сотни человек.

"Неужели мы, украинцы, хотим наступить на те же грабли, неужели нам не хватает реального примера для того чтобы понять, что наша жизнь или жизнь близких нам людей дороже работы, прогулки или просто шатания по городу или оплаты за коммуналку? Или все же мы дождемся дня, когда за сутки будет умирать по 400-500 человек, а заражаться тысячи, и тогда поймем, что не власть виновата во всем, а только мы, кто не прислушался к советам.

Неужели так сложно посидеть дома два-три воскресенья, переждать, уделить детям больше внимания, отдохнуть, хорошо поспать или использовать время для того, что вы хотели бы сделать дома, но из-за работы не могли? Я прошу всех отнестись к этой ситуации серьезно и с ответственностью. Оставайтесь дома, выходите на улицу только для того, чтобы: купить еды, прогуляться максимум минут 15-20 и то возле дома и желательно не с друзьями или компанией, сходить в аптеку. Давайте сделай так, чтобы не было поздно как в Италии или Китае", - добавил Плотницкий.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На данный момент во всем мире число заразившихся превысило 250 тысяч человек. Умерли более 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве будет остановлен транспорт из-за коронавируса.