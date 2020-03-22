Один из лучших футболистов в истории стал новой жертвой коронавируса

Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора "Милана", сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Ранее Мальдини контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус. Через время симптомы болезни начали проявляться и у технического директора "Милана". Сделанный тест выявил COVID-19 не только у него, но и у его сына Даниэля, который является игроком "россонери".

Отец и сын Мальдини уже провели две недели в самоизоляции. Сейчас они чувствуют себя хорошо. На карантине они будут находиться до тех пор, пока не выздоровеют.

Мальдини считается одним из лучших футболистов в истории футбола. Он входит в список 100 лучших игроков всех времен по различным версиям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный президент "Королевского клуба" скончался от коронавируса.