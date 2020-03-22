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Один из лучших футболистов в истории стал новой жертвой коронавируса

воскресенье, 22 марта 2020, 09:24
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Легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора "Милана", сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте миланского клуба.

Ранее Мальдини контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус. Через время симптомы болезни начали проявляться и у технического директора "Милана". Сделанный тест выявил COVID-19 не только у него, но и у его сына Даниэля, который является игроком "россонери".

Отец и сын Мальдини уже провели две недели в самоизоляции. Сейчас они чувствуют себя хорошо. На карантине они будут находиться до тех пор, пока не выздоровеют.

Мальдини считается одним из лучших футболистов в истории футбола. Он входит в список 100 лучших игроков всех времен по различным версиям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный президент "Королевского клуба" скончался от коронавируса.

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