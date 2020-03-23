В Киеве отменили два крупных спортивных турнира из-за коронавируса

В Киеве отменили проведение чемпионатов Европы по бадминтону и художественной гимнастике из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

Чемпионат Европы по бадминтону должен был пройти в Киеве с 21 по 26 апреля. Турнир должен был стать одним из этапов отборочного турнира на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике должен был состояться в столице Украины с 20 по 24 мая. Турнир перенесен на второе полугодие. Более детальная информация о сроках его проведения будет объявлена позже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в МОК сделали важное заявление о сроках проведения Олимпиады-2020.