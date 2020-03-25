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Известный футбольный тренер попал в громкий скандал из-за заявления про коронавирус

среда, 25 марта 2020, 10:40
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Главный тренер бразильского "Фламенго" Жорже Жезуш, ранее заразившийся коронавирусом, попал в громкий скандал из-за своих слов в адрес журналистов по прилете в Португалию.

Об этом сообщает AS.

Согласно информации источника, по возвращению на родину 65-летнего специалиста в аэропорту встретили журналисты. Отмечается, что работники СМИ не использовали средства индивидуальной защиты в отличие от самого Жезуша, который был в маске. Это разозлило тренера и вынудило его бросить в адрес журналистов фразу: "Это вы должны были заразиться коронавирусом, а не я".

Напомним, в минувшем сезоне Жезуш привел "Фламенго" к победе в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что еще один легендарный футбольный тренер подхватил коронавирус.

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