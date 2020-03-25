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Российский хоккеист понес серьезное наказание за употребление наркотиков

среда, 25 марта 2020, 20:46
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Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова за употребление наркотиков.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

2 ноября 2019 года Дьяков прошел допинг-тест, который показал положительный результате. В пробе россиянина был обнаружен бензоилэкгонин, который является основным метаболитом кокаина. Клуб "Адмирал", за который выступал Дьяков, расторг с ним соглашение.

Позже выяснилось, что Дьяков употреблял запрещенное вещество в не соревновательный период. Также он признался в употреблении наркотиков, поэтому его дисквалификация составила 15 месяцев. Таким образом, он сможет вернуться на лед в феврале следующего года.

Ранее сообщалось, что российская чемпионка попала в скандал из-за слов про перенос Олимпиады-2020.

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