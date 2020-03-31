RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

31 марта

16:50
Влад Яма на карантине приобщает жену к танцам - Лилиана поражает мастерством Lime
16:49
Украина проводит испытания истребителя с управляемой ракетой: фото
16:36
Деми Мур с чихуахуа на голове развеселила соцсети, а Шварценеггер с осликом сыграли в шахматы: фото Lime
16:34
В Киеве нарушитель карантина влетел на деньги: фото "героя"
16:26
Как на войне: в Италии коронавирус убил десятки врачей, озвучены страшные цифры
16:21
Коронавирус принца Чарльза снова сделал Елизавету II звездой мемов о бессмертии - вот лучшие из них Lime
16:05
Дрейк впервые показал внебрачного сына, которого годами скрывал от публики Lime
15:59
Когда состоится пробное ВНО и изменят ли тесты из-за карантина: важное заявление
15:52
Кашля не было: всплыли трагические гибели роженицы с коронавирусом в Украине
15:50
Украинская модель рассказала о предстоящей свадьбе с женихом-французом Lime
15:29
Родила и умерла: в Украине произошла страшная трагедия из-за коронавируса
15:17
Украинским школьникам готовят "сюрприз" с обучением: что нужно знать родителям
Все новости

Украинский чемпион по боксу заразился страшной болезнью в бою с россиянином

вторник, 31 марта 2020, 15:31
переглянути новину українською

Украинский боксер Карен Чухаджян, владеющий поясом чемпиона мира по версии WBA International в полусреднем весе, заразился гепатитом А в бою с россиянином Сергеем Воробьевым.

Об этом сообщил сам Чухаджян в Facebook.

По словам украинского чемпиона, он не держит зла на соперника, так как тот сам не знал о своей болезни. Россиянин связался с Чухаджяном и извинился перед ним. Также украинец сообщил, что уже выздоровел, однако тренироваться он пока не может из-за ограничений на физические упражнения. Свой следующий бой боксер планирует провести не ранее осени.

Бой между Чухаджяном и Воробьевым состоялся 1 февраля в Калининграде. При существенном доминировании в ринге украинец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что непобежденному боксеру-чемпиону грозит длительная дисквалификация из-за скандального видео.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: