Без Месси: опубликован рейтинг лучших футболистов мира в текущем сезоне

Футбольная обсерватория CIES представила общественности свежий рейтинг лучших футболистов, которые играют в топ-5 национальных чемпионатов Европы.

Рейтинг составляют по показателям игроков и их эффективности на протяжении текущего сезона.

Примечательно, что в топ-50 рейтинга сенсационно не попал лучший футболист мира - форвард "Барселоны" Лионель Месси. Он занял лишь 52-е место.

При этом лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду занял 27-ю строчку.

Топ-10 рейтинга:

1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") — 93,0;

2. Преснель Кимпембе (ПСЖ) — 91,1;

3. Тьяго Алькантара ("Бавария) — 91,1;

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) — 90,7;

5. Джером Боатенг ("Бавария") — 90,3;

6. Марко Верратти (ПСЖ) — 90,3;

7. Мусса Диаби ("Байер") — 90,3;

8. Иосиф Иличич ("Аталанта") — 90,1;

9. Лукаш Пишчек ("Боруссия" Дортмунд) — 90.0;

10. Анхель ди Мария (ПСЖ) — 89,9.

Напомним, что Месси порадовал подписчиков забавным видео тренировок своего младшего сына Чиро на карантине.