Спасал животных: в Украине трагически погиб сотрудник известного футбольного клуба, фото

В селе Алтестово Одесской области в результате трагического случая погиб сотрудник пресс-службы футбольного клуба "Черноморец" Александр Джигалюк.

По данным Национальной полиции, трагедия произошла 31 марта, когда Джигалюк вышел со своим товарищем погулять с собакой.

Неожиданно, собака побежала за лисой и запрыгнула в нору, где были лисята. Джигалюк и его товарищ решили отвести животных к волонтерам, после чего вернулись искать собаку и маму лисят.

В один из моментов деревянные балки и арка, которую установили для спасения животных, обрушилась и мужчин привалило землей.

Тела мужчин спасатели смогли достать из-под земли только утром 1 апреля.

Напомним, что вечером в субботу, 8 февраля, в селе Угринов возле Ивано-Франковска во время выполнения земляных работ погиб ветеран АТО Андрей Пришляк.