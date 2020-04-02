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Спасал животных: в Украине трагически погиб сотрудник известного футбольного клуба, фото

четверг, 02 апреля 2020, 15:35
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В селе Алтестово Одесской области в результате трагического случая погиб сотрудник пресс-службы футбольного клуба "Черноморец" Александр Джигалюк.

По данным Национальной полиции, трагедия произошла 31 марта, когда Джигалюк вышел со своим товарищем погулять с собакой.

Неожиданно, собака побежала за лисой и запрыгнула в нору, где были лисята. Джигалюк и его товарищ решили отвести животных к волонтерам, после чего вернулись искать собаку и маму лисят.

В один из моментов деревянные балки и арка, которую установили для спасения животных, обрушилась и мужчин привалило землей.

Тела мужчин спасатели смогли достать из-под земли только утром 1 апреля.

Напомним, что вечером в субботу, 8 февраля, в селе Угринов возле Ивано-Франковска во время выполнения земляных работ погиб ветеран АТО Андрей Пришляк.

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