В УЕФА назвали дату, до которой должны завершиться все национальные чемпионаты

Все европейские национальные первенства по футболу должны завершиться не позже, чем 3 августа. Как известно, чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса типа COVID-19.

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Об этом 1 апреля сообщил в Twitter Королевский футбольный союз Нидерландов.

По данным организации, дата 3 августа является новым дедлайном для всех первенств без исключения.

Отметим, что ранее в УЕФА настаивали на том, чтобы национальные чемпионаты были завершены до 30 июня.

При этом в организации пока не дали разъяснения по вопросу о том, что будет с контрактами игроков, которые заканчиваются летом 2020 года.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.