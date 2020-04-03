Дочь легенды НХЛ и ее подруга произвели фурор сексуальным танцем: видео

Паулина Гретцки, дочь легенды НХЛ Уэйна Гретцки, и ее подруга Сэм Мэддокс произвели фурор в Instagram исполнением сексуального танца во время карантина.

Девушки, находясь на пляже в бикини, исполнили ряд жарких движений под ритмичную музыку. В комментарии к клипу Гретцки написала: "Придерживаемся социальной дистанции с моей сестрой Сэм Мэддокс".

Видео произвело фурор в социальной сети. Многие пользователи восторженно отозвались о танце Паулины и Сэм.

Дочь Гретцки является моделью. Она встречается с гольфистом Дастином Джонсоном. Интересно, что ее подруга Мэддокс ранее вышла замуж за младшего брата Дастина Остина.

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