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Дочь легенды НХЛ и ее подруга произвели фурор сексуальным танцем: видео

пятница, 03 апреля 2020, 12:44
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Паулина Гретцки, дочь легенды НХЛ Уэйна Гретцки, и ее подруга Сэм Мэддокс произвели фурор в Instagram исполнением сексуального танца во время карантина.

Девушки, находясь на пляже в бикини, исполнили ряд жарких движений под ритмичную музыку. В комментарии к клипу Гретцки написала: "Придерживаемся социальной дистанции с моей сестрой Сэм Мэддокс".

Видео произвело фурор в социальной сети. Многие пользователи восторженно отозвались о танце Паулины и Сэм.

Дочь Гретцки является моделью. Она встречается с гольфистом Дастином Джонсоном. Интересно, что ее подруга Мэддокс ранее вышла замуж за младшего брата Дастина Остина.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сексапильная звезда UFC восхитила фанатов тренировкой в обнаженном виде.

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