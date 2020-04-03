Одна из сильнейших лиг Европы приняла важное решение из-за карантина

Клубы АПЛ провели видеоконференцию, во время которой были затронуты ряд важных вопросов из-за остановки первенства из-за пандемии коронавируса.

В ходе совещания было принято решение, что чемпионат Англии планируется доиграть, но возобновлен он будет только тогда, когда это будет безопасно.

Руководство лиги приняло решение, что это точно не произойдет ранее мая. Также стало известно, что возобновление АПЛ возможно только с разрешения правительства и системы здравоохранения.

Кроме того, клубы чемпионата должны обсудить футболистами сокращение зарплат на 30%. Также руководство английского футбола должно поддержать клубы Английской футбольной лиги и Национальной лиги, которые в этом нуждаются. На это выделили 125 миллионов фунтов.

Напомним, что ранее английская Премьер-лига объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля.