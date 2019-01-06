​Так Ванга предсказала: в сети указали на сомнительную перспективу России

На одном из пропагандистских российских телеканалов показали передачу про предсказания ясновидящей Ванги, якобы говорящей, что в 2040 году США признают превосходство России.

Об этом написал российский экономист и блогер Владислав Жуковский в Twitter.

"Ну, слава Богу... Обнадежили... Совсем немного потерпеть осталось... Через 21 год догоним и перегоним загнивающие США. Ванга врать не будет. Ради такого счастья можно и вовсе пенсии отменить, ввести налог на воздух, поднять НДС до 50%, а цены на бензин до 100 руб за литр", - написал он.

Под постом сразу же появились саркастические комментарии пользователей.

"Наконец-то авторитетные экономические прогнозы, а не вот эта вся чушь с цифрами, статистикой и прочей лабудой", "Ну вот если ради прикола США завтра возьмут и признают превосходство РФ, что изменится? Сразу же дороги отремонтируются, дома перестанут гореть, трубы прорываться, а вот нет, сотни ватанов умрут от алкоголизма на фоне пафоса, и все будет так как было!", "Походу Песков новости для путинских сми сочиняет ... Ещё Мишеля Нострадамуса можно потрактовать...", - в таком духе пишут комментаторы.

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