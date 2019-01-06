РУС. | УКР.

воскресенье, 6 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 января

20:42
​Под Львовом произошла страшная смертельная авария с детьми: фото
20:19
Украину накроет мощный снежный шторм: кто в зоне риска
20:00
Его никто не знает: британский боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе
19:51
​Так Ванга предсказала: в сети указали на сомнительную перспективу России
19:25
​Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством
19:07
Влетел в отбойник: на мосту в Киеве произошло серьезное ДТП, фото
18:29
​Стало известно, как и когда томос доставят в Киев
18:06
​Мать была против, отец с гордостью благословил: трогательная история 20-летнего бойца ВСУ
17:36
​Появился снежный прогноз на Рождество от синоптиков
17:11
В Киеве устроили праздничный забег Санта Клаусов: опубликованы яркие фото
16:58
Опухоль расползлась: стало известно, насколько опасен для Украины оккупированный Крым
16:16
В Черное море заходит мощный военный корабль США: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Так Ванга предсказала: в сети указали на сомнительную перспективу России

воскресенье, 06 января 2019, 19:51

На одном из пропагандистских российских телеканалов показали передачу про предсказания ясновидящей Ванги, якобы говорящей, что в 2040 году США признают превосходство России.

Об этом написал российский экономист и блогер Владислав Жуковский в Twitter.

"Ну, слава Богу... Обнадежили... Совсем немного потерпеть осталось... Через 21 год догоним и перегоним загнивающие США. Ванга врать не будет. Ради такого счастья можно и вовсе пенсии отменить, ввести налог на воздух, поднять НДС до 50%, а цены на бензин до 100 руб за литр", - написал он.

Под постом сразу же появились саркастические комментарии пользователей.

"Наконец-то авторитетные экономические прогнозы, а не вот эта вся чушь с цифрами, статистикой и прочей лабудой", "Ну вот если ради прикола США завтра возьмут и признают превосходство РФ, что изменится? Сразу же дороги отремонтируются, дома перестанут гореть, трубы прорываться, а вот нет, сотни ватанов умрут от алкоголизма на фоне пафоса, и все будет так как было!", "Походу Песков новости для путинских сми сочиняет ... Ещё Мишеля Нострадамуса можно потрактовать...", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", Россия сделала угрожающее заявление в адрес NASA: в сети смеются.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год

Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: