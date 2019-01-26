Совбез ООН соберется на экстренное заседание: названа причина

Совет безопасности ООН в субботу, 26 января, соберется на экстренное заседание из-за политического кризиса в Венесуэле.

Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что его созыв инициировали власти США. По информации Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео планирует призвать Совет безопасности ООН признать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, а также просить поддержать переходное правительство Венесуэлы.

Как известно, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе многотысячной демонстрации в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Его поддержали власти США и ряда других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

О том, что в данный момент происходит в Венесуэле и какая судьба ожидает друга Путина Николаса Мадуро читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.