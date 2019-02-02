​Прорыв дамбы в Бразилии: появились видео момента ЧП, из-за которого погибли более 100 человек

На юго-востоке Бразилии вследствие прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale погибли уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего. В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Также появилось видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли более сотни человек.

Также ранее сообщалось, что в городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода.