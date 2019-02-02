РУС. | УКР.

суббота, 2 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 февраля

10:45
В России умер известный советский диктор
10:38
Я помню все, что ты хотел: известный телеведущий трогательно почтил память Кузьмы
10:29
​Прорыв дамбы в Бразилии: появились видео момента ЧП, из-за которого погибли более 100 человек
10:26
Появилось видео момента, как Вилкулу в Бердянске плеснули в лицо зеленкой
10:23
Отобрали медали: российских спортсменов жестко наказали за допинг
10:05
"Венесуэльский Янукович": в США призвали к свержению диктатора Мадуро
10:04
​Давно используют на росТВ: соцсети обсуждают передачу воинам Путина оружия, вызывающего тошноту и глюки
09:56
На Донбассе силы ООС обнаружили контрабанду для боевиков на миллион долларов: опубликовано видео
09:47
Появились новые данные об аресте известной российской актрисы
09:44
"Летающая" вилка и ледяной унитаз: американцы делятся в сети фото лютой зимы в США
09:29
​В Киеве водитель "мастерски" припарковался в столб: опубликовано видео
09:18
Худой и бледный: появилось свежее фото Кольченко из тюрьмы в России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Прорыв дамбы в Бразилии: появились видео момента ЧП, из-за которого погибли более 100 человек

суббота, 02 февраля 2019, 10:29

На юго-востоке Бразилии вследствие прорыва дамбы горнодобывающей компании Vale погибли уже 115 человек, еще 248 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что на данный момент установлены личности 71 погибшего. В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Также появилось видео инцидента с камеры наблюдения на кране, который находился на руднике. На кадрах видно, как растекаются потоки грязи, а рабочие на машинах и погрузчиках пытаются покинуть зону бедствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате мощного взрыва на трубопроводе в Мексике (штат Идальго) погибли более сотни человек.

Также ранее сообщалось, что в городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар со взрывами на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ускорит ли Brexit распад Великобри­­тании: линия разлома уже четко вырисовалась

Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

Украине нужно готовиться к новой военной атаке: Россия хочет территории вдоль Азовского моря - экс-заместитель генсека НАТО

Украине грозит новая волна насилия: Запад может не помочь - экс-замглавы НАТО

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: