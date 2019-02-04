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Украина приняла важное решение по перевороту в Венесуэле

понедельник, 04 февраля 2019, 19:43

Украина приняла решение о признании Хуана Гуайдо главой Национальной ассамблеи в Венесуэле.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко для СМИ относительно политического кризиса в Венесуэле, передает УНН.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - говорится в комментарии.

Так, в МИД настаивают, что Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовым методам решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.

Подробнее о двух возможных сценариях в Венесуэле, читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.

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