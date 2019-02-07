Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв резко увеличилось, новое видео

Число погибших в результате обрушения жилой многоэтажки в Стамбуле возросло до 10 человек.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Кроме того, в результате обвала ранения получили 13 жителей, их достали из-под завалов и доставили в больницу. Трое из них находятся в реанимации.

В жилом доме на момент аварии находилось до 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжалась в течение всей ночи и продолжилась 7 февраля.

Спасателям удалось найти живой 5-летнюю девочку. Ей уже сделали операцию и передали матери, которую вытащили из-под завалов 6 февраля.

Причины разрушения пока неизвестны, прокуратура Стамбула проводит расследование.

Как сообщал "Апостроф", под завалами дома в Стамбуле, обрушившегося в среду, 6 февраля, нашли живой пятилетнюю девочку.