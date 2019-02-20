​В России сравнили политику Путина и Гитлера: известный социолог дал меткую оценку

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среда, 20 февраля 2019, 16:34

Известная продюсер и телеведущая Тина Канделаки увидела в послании Владимира Путина вектор на национал-социализм.

Об этом сообщает "Методичка" в Telegram-канале.

"Тина Канделаки увидела в послании Владимира Путина вектор на национал-социализм. Не удивляйтесь, если под конец выступления женский голос из зала прокричит что-то по-немецки", - говорится в сообщении.

В то же время, российский социолог и политолог Игорь Эйдман возразил относительно предположение Канделаки.

"Канделаки все-таки неправа: "смены курса с милитаризации на национал-социализм" не произошло. Как был курс на милитаризацию и нацизм (национал-социализм), так и остался. Но и национал-социализм у нас какой-то недоношенный получился. Все социальные меры, предложенные кремлевским фюрером, робкие и рахитичные. Населению падают на бедность сущие копейки. Адольф пощедрее был", - написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Как сообщал "Апостроф", пользователи соцсетей поделились забавными фото и видеокадрами, сделанными во время ежегодного послания президента России Владимира Путина.

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