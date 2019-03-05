​Чего истерите? Лукашенко жестко ответил на давление Кремля

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вынужден налаживать сотрудничество с европейскими организациями из-за российских ограничений и призвал Россию прекратить истерику по этому поводу.

Об этом он заявил на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БелТА.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера – Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?Если перед нами закрывают двери – одну, вторую, третью, – мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", – сказал белорусский президент.

При этом он призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы "куда-то повернулась".

"Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий – в центре Европы", – заявил Лукашенко.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, – как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, – свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - сказал президент Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", в Москве заговорили о неадекватности президента Беларуси Александра Лукашенко, особенно после инициативы включении США в Минский процесс.