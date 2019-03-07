​В Египте госслужащего приговорили к смертной казни за убийство украинки

Уголовный суд провинции Красное море приговорил египтянина к смертной казни по обвинению в убийстве гражданки Украины с целью грабежа.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который, согласно судебной практике, обязан визировать все вынесенные судом смертные приговоры. Окончательный вердикт объявят 4 мая, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 21 февраля в городе Хургада был убит 29-летнюю гражданку Украины Марина Адиклану, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны.

Женщина работала в гостинице "Хургада" в качестве сотрудника по работе с гостями. Она была убита государственным служащим на имя Амр Р. в ее доме на улице Шератон в Хургаде, отмечает издание.

Полицейские установили, что убийца вошел в квартиру жертвы, чтобы ограбить. Он попытался напасть на украинку, но женщина отбивалась. Затем нападающий несколько раз ударил ее ножом, перед тем, как уйти.

На теле преступника после его ареста были обнаружены травмы и ссадины, которые нанесла жертва во время сопротивления. Также, как добавили в полиции, в прачечной была найдена его одежда, запятнана кровью.

Тело убитой женщины обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой с работы.

Как сообщал "Апостроф", 33-летний Альфонсо, которого подозревают в жестоком убийстве украинки Ярославы в Мексике может уже скоро оказаться на свободе через свои политические связи.