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​Огнедышащий Ринат: в России у известного композитора нашли стихи, посвященные людям Януковича

суббота, 09 марта 2019, 04:38

Известный российский композитор Илья Резник выпустил в 2011 году сборник стихов, посвященных тогдашней правящей верхушке в Украине.

Об этом написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Оказывается, российский композитор Илья Резник в 2011 году выпустил сборник стихов под названием "Две звезды и другие созвездия", которые посвятил представителям тогдашнего украинского бомонда. Ахметову, Януковичу, Клюеву. Прочитал и даже не знаю, что сказать...", - написал он.

В частности, Резник посвятил стихи: Ренату Ахметову, сыну Виктора Януковича Александру, Андрею Клюеву и Владимиру Литвину.

Под постом Казанского появились саркастические комментарии.

"Какой то пиз*ец", "Фукакаягадость", "Верховный жрец греховной рады)", "Так-то Резник ни разу не композитор... Он, типа, поэт...", "Жополиз старый", "Вот вообще не удивлена. Абсолютно. Дна нет, там бесконечность маразма", "Пусть пишет подписи к портретам Сафронова", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", танцор балета Сергей Полунин, известный своими кандальными заявлениями и приверженностью к российскому президенту Владимиру Путину, потерял работу, спонсоров и благосклонность российской власти.

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