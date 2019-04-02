В России прогремел взрыв в военной академии: первые подробности и фото

2 апреля в Военно-космической академии им. Можайского в Петербурге прогремел взрыв, пострадало по крайней мере четыре человека.

Об этом сообщают российские СМИ.

78.ru передаёт, что в академии произошел взрыв мины. Снаряд взорвался, когда его пытались перенести.

Сообщается, что пострадали четыре сотрудника академии, среди них, как минимум, два офицера. Владимир Курдай – он находится в тяжелом состоянии и некий сотрудник академии по фамилии Закиров.

Взрывная волна обрушила лестницу, из-за этого на верхнем этаже заблокированы более 10 курсантов.

Также известно, что в сельскохозяйственной академии в Пушкине в Ленобласти также прогремел взрыв.

Сообщается, что в лаборатории одна из студенток грела банку в микроволновке и она взорвалась. Согласно одному источнику, девушка грела еду, другой сообщает, что ворвался лабораторный реактив.

Сообщается, что с девушкой все в порядке, она лишь только немного порезалась.

Как сообщал "Апостроф", в Китае (город Цинчжоу, провинция Шаньдун) произошел мощный взрыв на фабрике по производству перлита, в результате чего погибли как минимум пять человек.