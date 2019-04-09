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Армия США получит боевые машины нового поколения: фото

вторник, 09 апреля 2019, 09:58

Корпус морской пехоты США заказал машину для разведки и ведения боя нового поколения.

Информацию передает издание Warspot.

Так, по информации издания, американское министерство обороны заказало у компании Science Applications International (SAIC) новую боевую технику в рамках проекта, получившего название Armed Reconnaissance Vehicle (ARV).

Заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Роберт Уолш заявил, что проект позволит расширить возможности ведения боя в рамках разведывательных и контрразведывательных действий.

"Мы пытаемся узнать, какой может быть разведка и контрразведка будущего, а не просто заменить старую машину новой", - отметил он.

В проекте отмечается, что уже к 2023 году компания SAICсоздаст для армии США первый образец боевой машины. Стоить она будет около 19 млн долларов, а ее ключевые функции – сбор и передача данных с поля боя. Оснащена такая машина будет пушкой среднего калибра, ракетным комплексом, дронами-камикадзе, а также будет предусмотрена возможность перевозить на ней десант. В минобороны США уточнили, что новая машина должна стать аналогом F-35 для ВВС США.

Как сообщал "Апостроф", в России под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе были проведены испытательные стрельбы из отремонтированного танка с помощью полена и воды. В ходе стрельбы деревянный "снаряд" разлетелся в щепки. Работники завода отметили, что полено, вероятнее всего, разорвалось еще до вылета из дула. Это может свидетельствовать о том, что вода при "испытаниях" не помогла, а сами стрельбы провалились.

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